Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
12.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
35.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
122.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 96-А
130.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
111,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 10
143.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
143.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
144.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 14
145.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:30
Сумы, ул. Британская, 39
145.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 115
148.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
164.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -4,40 грн