Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
109,86
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -11,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
66,93
Экономия при брони: -3,75 грн
Подорожник
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 75
73.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
107,60
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 2-А
84.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Біла ромашка
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
109,86
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
93,00
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
103,90
Экономия при брони: -7,50 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
122.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
109,86
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека бам
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,70
Экономия при брони: -10,30 грн