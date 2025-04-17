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Гипертония-стоп (Hypertension-stop)
Гипертония-стоп (Hypertension-stop)
Винница
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, просп. Соборности, 6
203.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
208.2 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
309.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
36,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
560.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Магнолия
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
560.5 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
561.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
562.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
562.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
563.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
564.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Харьков, въезд Лекарственный, 1
564.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
565.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
565.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Магнолия
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
565.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
568.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Змиев, перек. Тарановское шоссе / Лесная, 1-Г/1-А
568.7 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Змиев, перек. 6-й Стрелковой Дивизии / Калинина, 1-А/1-А
569.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
572.6 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
573.2 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
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