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Гипертония-стоп (Hypertension-stop)
Гипертония-стоп (Hypertension-stop)
Львов
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
467.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
475.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
475.8 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
638.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
36,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
35,00
грн
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Магнолия
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
870.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
870.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
871.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
872.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Сатурн-фарм
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
873.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
873.6 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
874.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
874.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
874.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
875.5 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Магнолия
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
876.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
877.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
883.8 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Змиев, перек. Тарановское шоссе / Лесная, 1-Г/1-А
884.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
884.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Сатурн-фарм
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
884.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
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