Гипертония-стоп (Hypertension-stop)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони: -10,48 грн
Фармация
Киев, просп. Соборности, 6
7.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони: -10,48 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
9.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони: -10,48 грн
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ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
406.6 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
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ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
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ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
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ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
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