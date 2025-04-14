Гипертония-стоп (Hypertension-stop)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Харьков
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
5.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
10.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
10.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
10.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
296.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
36,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Соборности, 6
403.2 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони: -10,48 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
404.4 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони: -10,48 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
411.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони: -10,48 грн