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Гипертония-стоп (Hypertension-stop)
Гипертония-стоп (Hypertension-stop)
Чернигов
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
126.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
129.0 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
40,50
Экономия при брони:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
323.8 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
36,00
грн
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Магнолия
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
380.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
381.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
382.7 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
382.9 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
384.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
384.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Сатурн-фарм
Открыто
Закроется через 22 мин
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
384.5 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
385.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется через 22 мин
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
386.6 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
388.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Магнолия
Открыто
Закроется через 22 мин
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
388.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
389.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Сатурн-фарм
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
397.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется через 22 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
397.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
397.1 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
398.3 км
ФИТОЧАЙ №15 "ГИПЕРТОНИЯ-СТОП (НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ)" фильтр-пакет 1.5 г №20
Фитопродукт Научно-Производственная Лаборатория
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