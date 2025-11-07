Киев
О товаре
Цены
Калмавис (Calmavis)
Калмавис (Calmavis)
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 158 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
508,84
Экономия при брони:
-39,70 грн
469,14
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Средняя, 45
2.4 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
504,41
Экономия при брони:
-35,69 грн
468,72
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
500,27
Экономия при брони:
-30,97 грн
469,30
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
524,62
Экономия при брони:
-31,10 грн
493,52
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
503,03
Экономия при брони:
-78,84 грн
424,19
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 11.11 после 17:00
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 11.11 после 16:00
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
505,47
Экономия при брони:
-35,84 грн
469,63
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
516,58
Экономия при брони:
-115,65 грн
400,93
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 11.11 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
455,92
Экономия при брони:
-23,60 грн
432,32
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
488,94
Экономия при брони:
-19,62 грн
469,32
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
489,40
Экономия при брони:
-87,56 грн
401,84
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
510,25
Экономия при брони:
-40,74 грн
469,51
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 11.11 после 16:00
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
3.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
380,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
416,01
Экономия при брони:
-14,92 грн
401,09
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
520,84
Экономия при брони:
-119,74 грн
401,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
498,40
Экономия при брони:
-68,10 грн
430,30
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
505,95
Экономия при брони:
-104,86 грн
401,09
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню