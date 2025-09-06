Киев
Доступно в 697 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
402,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
421,25
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
415,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
421,25
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
501,10
Экономия при брони:
-68,20 грн
432,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
421,25
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
434,10
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
259,50
Экономия при брони:
-67,17 грн
192,32
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
402,80
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
402,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
512,30
Экономия при брони:
-118,81 грн
393,49
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
402,80
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
433,80
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
407,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
421,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
512,11
Экономия при брони:
-118,20 грн
393,91
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
421,25
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
421,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
515,82
Экономия при брони:
-118,53 грн
397,29
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
511,67
Экономия при брони:
-92,91 грн
418,76
грн
Забронировать
