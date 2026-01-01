Киев
Калмавис (Calmavis)
Калмавис (Calmavis)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 03.01 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
436,31
Экономия при брони:
-55,61 грн
380,70
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
438,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
511,17
Экономия при брони:
-24,74 грн
486,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
407,32
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
503,56
Экономия при брони:
-93,17 грн
410,39
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
520,35
Экономия при брони:
-34,08 грн
486,27
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
353,64
Экономия при брони:
-21,24 грн
332,40
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 03.01 после 14:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
513,33
Экономия при брони:
-27,08 грн
486,25
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,60
Экономия при брони:
-23,25 грн
430,35
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
506,29
Экономия при брони:
-55,08 грн
451,21
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 03.01 после 14:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
506,63
Экономия при брони:
-55,42 грн
451,21
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
521,18
Экономия при брони:
-69,97 грн
451,21
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 03.01 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
513,86
Экономия при брони:
-27,58 грн
486,28
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
438,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
470,70
грн
Забрать 03.01 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Калмавис таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
512,45
Экономия при брони:
-81,42 грн
431,03
грн
Забронировать
