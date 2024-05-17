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Артикон раствор флакон 50 мл, №10 - Львов (587289) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
1199,14
Экономия: -198,32 грн
1000,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1053,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1182,18
Экономия: -84,79 грн
1097,39 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
1137,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
947,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1137,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1137,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), флакон (8)
1048,60
Экономия: -67,85 грн
980,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), флакон (9)
1506,40
Экономия: -437,20 грн
1069,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1137,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1137,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1137,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1137,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
947,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1137,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1137,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: раствор (8)
1089,07
Экономия: -101,96 грн
987,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1137,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1), флакон (5)
1506,30
Экономия: -437,10 грн
1069,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1110,00 грн