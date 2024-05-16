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Артикон раствор флакон 50 мл, №10 - Харьков (587289) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1137,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1137,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1137,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1137,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1137,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1023,18
Экономия: -52,70 грн
970,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
1162,01
Экономия: -172,78 грн
989,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1137,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
947,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1137,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (6)
947,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1137,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1137,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1137,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: раствор (9)
1189,51
Экономия: -203,89 грн
985,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (3)
1106,27
Экономия: -103,68 грн
1002,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
1100,63
Экономия: -121,99 грн
978,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
1145,08
Экономия: -160,62 грн
984,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1137,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1156,54
Экономия: -50,54 грн
1106,00 грн