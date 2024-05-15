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Артикон раствор флакон 50 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (587289) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
1273,58
Экономия: -180,09 грн
1093,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
1123,35
Экономия: -134,99 грн
988,36 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
1506,40
Экономия: -437,20 грн
1069,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
1168,16
Экономия: -62,16 грн
1106,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
1213,42
Экономия: -118,07 грн
1095,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (62)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1137,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (62)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1137,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1274,05
Экономия: -180,93 грн
1093,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
1268,13
Экономия: -175,91 грн
1092,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
1116,29
Экономия: -132,61 грн
983,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (62)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1137,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
1236,81
Экономия: -146,37 грн
1090,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
1111,52
Экономия: -120,31 грн
991,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (62)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1137,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (62)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1137,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), флакон (5)
1269,50
Экономия: -175,62 грн
1093,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
1202,21
Экономия: -115,46 грн
1086,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
1141,01
Экономия: -155,65 грн
985,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1100,51
Экономия: -103,96 грн
996,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
1111,52
Экономия: -110,96 грн
1000,56 грн