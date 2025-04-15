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Визиокс черника (Visiox blueberry)
Визиокс черника (Visiox blueberry)
Запорожье
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
73.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
173,39
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
123.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
409,23
Экономия при брони:
-27,15 грн
382,08
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
127.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
383,70
Экономия при брони:
-38,70 грн
345,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
128.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
400,90
Экономия при брони:
-18,82 грн
382,08
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
130.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
293,03
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
131.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
403,80
Экономия при брони:
-58,80 грн
345,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
132.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
401,89
Экономия при брони:
-19,81 грн
382,08
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
132.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
403,93
Экономия при брони:
-21,85 грн
382,08
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
135.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
410,30
Экономия при брони:
-28,22 грн
382,08
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
357,00
Экономия при брони:
-38,40 грн
318,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
160.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
160.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
169.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
171.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
171.4 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
171.4 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
171.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
171.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
171.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
176.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60
грн
Забрать 17.04 после 14:00
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