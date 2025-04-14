Визиокс черника (Visiox blueberry)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
395,20
Экономия при брони: -60,20 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
108.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Здорова родина
Теплик, ул. Независимости, 29
252.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
285,81
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
357,00
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
255.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
399,59
Экономия при брони: -17,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
258.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
401,55
Экономия при брони: -19,47 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
258.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
396,67
Экономия при брони: -14,59 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
259.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
261.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
403,80
Экономия при брони: -68,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
265.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
398,52
Экономия при брони: -16,44 грн
Подорожник
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
267.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Тальное, ул. Соборная, 20
267.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека низких цен
Тальное, ул. Соборная, 24
267.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
267.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
270.7 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
383,70
Экономия при брони: -48,70 грн
Подорожник
Калинополь, ул. Соборная, 47
274.7 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Здорова родина
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
276.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
404,86
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн