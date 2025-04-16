Визиокс черника (Visiox blueberry)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
110.7 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
395,20
Экономия при брони: -61,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
357,00
Экономия при брони: -65,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
149.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
399,94
Экономия при брони: -17,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
151.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
406,27
Экономия при брони: -24,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
151.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
404,04
Экономия при брони: -21,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
152.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
154.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
403,80
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
401,66
Экономия при брони: -19,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
164.7 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
383,70
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
179.4 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
396,63
Экономия при брони: -14,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
234.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
234.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
234.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 12
235.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 7
235.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калинополь, ул. Соборная, 47
236.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
237.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тальное, ул. Соборная, 20
237.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн