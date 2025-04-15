Визиокс черника (Visiox blueberry)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Широкая, 87
3.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Пульс
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
В городах рядом
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
42.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
456,13
Экономия при брони: -4,53 грн
Здорова родина
Сосновка, ул. Галицкая, 7
53.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Аптека бам
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/2
63.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
269,33
Экономия при брони: -39,22 грн
Здорова родина
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1-А
64.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Здорова родина
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Здорова родина
Стрый, ул. Коссака, 5
64.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Подорожник
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
230,34
Экономия при брони: -3,82 грн
Эко аптека
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 103
65.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Здорова родина
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
65.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
240,29
Экономия при брони: -4,17 грн
Здорова родина
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 12/3
65.7 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Здорова родина
Стрый, ул. Успенская, 36-А
66.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
304,01
Экономия при брони: -2,73 грн
Подорожник
Стрый, ул. Болеховская, 53
66.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
403,80
Экономия при брони: -64,20 грн
Подорожник
Борислав, ул. Мицкевича, 1
75.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
114,99
Экономия при брони: -0,11 грн
Волыньфарм
Иваничи, ул. Грушевского, 25
91.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Зеленая аптека
Галич, ул. Коновальца, 4
94.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
303,41
Экономия при брони: -0,58 грн
Здорова родина
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 50
101.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
317,85
Экономия при брони: -0,48 грн
Здорова родина
Нововолынск, м-н 15-й, 15
101.4 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
454,41
Экономия при брони: -2,80 грн
Здорова родина
Кременец, ул. Горбача, 3-А
123.7 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
307,34
Экономия при брони: -1,63 грн