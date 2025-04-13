Киев
Визиокс черника (Visiox blueberry)

Визиокс черника (Visiox blueberry)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
6.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
348,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
8.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
279,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Градинская, 1
9.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
260,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
10.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
355,38
Экономия при брони: -12,10 грн
343,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
10.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
403,80
Экономия при брони: -63,70 грн
340,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
11.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
345,33
Экономия при брони: -5,23 грн
340,10 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
12.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
273,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
103.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
103.1 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
126.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
126.4 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
127.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
127.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Мошны, ул. Спасо-Преображенская, 58
134.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
135.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
138.5 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
138.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96
138.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
138.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
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