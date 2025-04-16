Визиокс черника (Visiox blueberry)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
404,04
Экономия при брони: -21,96 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
406,27
Экономия при брони: -24,19 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
399,94
Экономия при брони: -17,86 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
357,00
Экономия при брони: -65,10 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
403,80
Экономия при брони: -58,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
401,66
Экономия при брони: -19,58 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
383,70
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
396,63
Экономия при брони: -14,55 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.7 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.8 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
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Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
124.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
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124.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
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ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
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ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн
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Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
128.0 км
ВИЗИОКС ЧЕРНИКА капсулы 540 мг №30
Юниверс Фарм
324,60 грн