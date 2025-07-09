Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
376,00
Экономия при брони: -41,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
398,20
Экономия при брони: -63,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
374,00
Экономия при брони: -39,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
6.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
6.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
9.2 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
379,10
Экономия при брони: -44,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 70/1
9.9 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
374,00
Экономия при брони: -39,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис