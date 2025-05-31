Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
372,10
Экономия при брони: -17,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 12
1.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
247,79
Экономия при брони: -11,54 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
382,90
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Любинская, 102
3.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
382,90
Экономия при брони: -28,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 45
4.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,50
Экономия при брони: -38,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
8.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Ощад аптека
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Подорожник
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
27.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,50
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека твоей родини
Бурштын, ул. Калушская, 10
78.8 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 55
85.9 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
382,90
Экономия при брони: -28,70 грн
Бажаемо здоровья
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
99.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Рожнятов, ул. Шевченко Тараса, 2-А
100.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
383,70
Экономия при брони: -29,50 грн
Подорожник
Локачи, ул. Луцкая, 2
109.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
379,70
Экономия при брони: -25,50 грн
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
111.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
113.2 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
382,90
Экономия при брони: -28,70 грн