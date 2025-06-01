Киев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
379,70
Экономия при брони: -26,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
383,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
392,20
Экономия при брони: -38,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
3.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
4.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
379,70
Экономия при брони: -26,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
379,70
Экономия при брони: -26,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
4.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
4.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
383,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
5.2 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис
248,12
Экономия при брони: -12,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 9
5.5 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Осирис