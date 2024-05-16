К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 1 Всего: упаковка (1) 83,99 Экономия: -12,48 грн 71,51 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46 Всего: упаковка (1) 92,99 Экономия: -21,48 грн 71,51 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кременчуг, просп. Свободы, 83/1 Всего: упаковка (1) 64,65 Экономия: -6,98 грн 57,67 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Северокольцевая, 15 Всего: упаковка (1) 81,00 Экономия: -15,30 грн 65,70 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (2) 81,00 Экономия: -16,50 грн 64,50 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А Всего: упаковка (1) 81,00 Экономия: -15,30 грн 65,70 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А Всего: упаковка (2) 85,50 Экономия: -13,99 грн 71,51 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Смела, пер. Шевченко Тараса, 1-А Всего: упаковка (2) 93,99 Экономия: -22,48 грн 71,51 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131 Всего: упаковка (1) 66,93 Экономия: -6,90 грн 60,03 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Братства тарасовцев, 6 Всего: упаковка (2) 78,00 Экономия: -2,34 грн 75,66 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3 Всего: упаковка (1) 85,50 Экономия: -13,99 грн 71,51 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 89,50 Экономия: -17,99 грн 71,51 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 28 Всего: упаковка (1) 83,84 Экономия: -10,49 грн 73,35 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 81 Всего: упаковка (1) 88,86 Экономия: -11,19 грн 77,67 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д Всего: упаковка (2) 95,50 Экономия: -23,99 грн 71,51 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А Всего: упаковка (3) 85,97 Экономия: -12,91 грн 73,06 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Гузара Любомира, 28 Всего: упаковка (1) 92,99 Экономия: -21,48 грн 71,51 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Белая Церковь, ул. Гоголя, 16 Всего: упаковка (1) 85,99 Экономия: -14,48 грн 71,51 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Фастов, ул. Соборная, 47 Всего: упаковка (1) 90,50 Экономия: -18,99 грн 71,51 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, дорога Фонтанская, 2 Всего: упаковка (1) 82,99 Экономия: -11,48 грн 71,51 грн Забронировать