Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
432,91
Экономия при брони: -12,99 грн
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
420,58
Экономия при брони: -12,62 грн
Полимед
Одесса, ул. Балковская, 28
1.9 км
Полимед
Одесса, пл. Соборная, 6
3.2 км
Полимед
Одесса, пл. Европейская, 5
4.0 км
В городах рядом
Біла ромашка
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
153.6 км
432,91
Экономия при брони: -12,99 грн
Подорожник
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
186.5 км
385,20 грн
Подорожник
Ольшанка, ул. Мира, 36
195.1 км
385,20 грн
Подорожник
Помошная, ул. Победы, 66
202.5 км
385,20 грн
Подорожник
Помошная, пл. Базарная, 1
202.6 км
385,20 грн
Подорожник
Бобринец, ул. Независимости, 109
207.2 км
385,20 грн
Подорожник
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
207.9 км
385,20 грн
Подорожник
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
212.6 км
385,20 грн
Подорожник
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
212.7 км
385,20 грн
Подорожник
Новоукраинка, ул. Вороного Николая, 22-А
214.4 км
385,20 грн
Подорожник
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
214.7 км
385,20 грн
Подорожник
Добровеличковка, ул. Центральная, 111
214.8 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
385,20 грн
Подорожник
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
385,20 грн
Подорожник
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
227.0 км
385,20 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
385,20 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
385,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
385,20 грн