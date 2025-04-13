Киев (адрес не указан)
Доступно в 296 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
385,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
385,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
385,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
385,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
385,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
385,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
385,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
385,20 грн