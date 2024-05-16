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5дней капсулы, №60 - Киев (232356) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
328,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
328,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
298,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
328,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
349,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
328,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
365,99
Экономия: -56,04 грн
309,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
328,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
328,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (5)
408,30
Экономия: -12,25 грн
396,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
328,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
328,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
328,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
328,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
328,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
328,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
328,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
328,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
328,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
328,20 грн