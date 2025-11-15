Киев
Кангавитес (Kangavites)
Кангавитес (Kangavites)
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
805,68
Экономия при брони:
-170,02 грн
635,66
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
763,19
Экономия при брони:
-164,39 грн
598,80
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
КАНГАВИТЕС С ВИТАМИНОМ C 100 мг СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА таблетки 100 мг флакон №90
Solgar Vitamin and Herb
480,40
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
693,10
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
634,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
КАНГАВИТЕС С ВИТАМИНОМ C 100 мг СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА таблетки 100 мг флакон №90
Solgar Vitamin and Herb
480,40
грн
Забрать 18.11 после 19:00
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
719,60
Экономия при брони:
-113,20 грн
606,40
грн
Забронировать
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
665,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
759,87
Экономия при брони:
-196,97 грн
562,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
КАНГАВИТЕС С ВИТАМИНОМ C 100 мг СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА таблетки 100 мг флакон №90
Solgar Vitamin and Herb
480,40
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
693,10
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
765,46
Экономия при брони:
-168,52 грн
596,94
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
КАНГАВИТЕС С ВИТАМИНОМ C 100 мг СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА таблетки 100 мг флакон №90
Solgar Vitamin and Herb
567,86
Экономия при брони:
-36,63 грн
531,23
грн
Забронировать
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
765,79
Экономия при брони:
-168,85 грн
596,94
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
758,59
Экономия при брони:
-196,14 грн
562,45
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Сумская, 73
2.2 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
634,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Культуры, 8
2.3 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
634,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
КАНГАВИТЕС С ВИТАМИНОМ C 100 мг СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА таблетки 100 мг флакон №90
Solgar Vitamin and Herb
480,40
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
693,10
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
КАНГАВИТЕС С ВИТАМИНОМ C 100 мг СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА таблетки 100 мг флакон №90
Solgar Vitamin and Herb
480,40
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
693,10
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
718,50
Экономия при брони:
-82,77 грн
635,73
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
725,58
Экономия при брони:
-89,85 грн
635,73
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
728,63
Экономия при брони:
-159,31 грн
569,32
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
566,86
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
КАНГАВИТЕС С ВИТАМИНОМ C 100 мг СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА таблетки 100 мг флакон №90
Solgar Vitamin and Herb
480,40
грн
Забрать 18.11 после 19:00
Кангавитес с мультивитаминами и минералами со вкусом тропических фруктов таблетки №60
Solgar Vitamin and Herb
693,10
грн
Забрать 18.11 после 19:00
