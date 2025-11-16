Киев
Кардиомаг (Cardiomag)
Львив
(адрес не указан)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
329.7 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
64,88
Экономия при брони:
-3,29 грн
61,59
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Джулинка, ул. Центральная, 34-В
445.1 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
59,10
Экономия при брони:
-6,20 грн
52,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 10
467.3 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
66,09
Экономия при брони:
-4,50 грн
61,59
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41
467.7 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
59,10
Экономия при брони:
-6,20 грн
52,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
544.4 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
62,32
Экономия при брони:
-2,62 грн
59,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
591.1 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
62,83
Экономия при брони:
-3,13 грн
59,70
грн
Забронировать
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
726.8 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
64,45
Экономия при брони:
-2,76 грн
61,69
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
817.1 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
64,04
Экономия при брони:
-3,34 грн
60,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
818.6 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
62,74
Экономия при брони:
-3,04 грн
59,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
823.4 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
59,10
Экономия при брони:
-4,80 грн
54,30
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
847.3 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
63,01
Экономия при брони:
-2,31 грн
60,70
грн
Забронировать
