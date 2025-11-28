Киев
Кардиомаг (Cardiomag)
Кардиомаг (Cardiomag)
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
65,18
Экономия при брони:
-4,48 грн
60,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
9.5 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
63,98
Экономия при брони:
-4,28 грн
59,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
13.8 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
59,10
Экономия при брони:
-5,50 грн
53,60
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
74.3 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
64,17
Экономия при брони:
-3,47 грн
60,70
грн
Забронировать
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 17:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
266.3 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
64,74
Экономия при брони:
-3,05 грн
61,69
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
287.2 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
62,41
Экономия при брони:
-2,71 грн
59,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Джулинка, ул. Центральная, 34-В
384.2 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
68,40
Экономия при брони:
-15,70 грн
52,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
394.1 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
65,08
Экономия при брони:
-3,49 грн
61,59
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41
395.3 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
59,10
Экономия при брони:
-6,40 грн
52,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
427.0 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
63,86
Экономия при брони:
-4,16 грн
59,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
480.9 км
Кардиомаг капсулы 250 мг №30
Аптека 283
63,94
Экономия при брони:
-2,35 грн
61,59
грн
Забронировать
