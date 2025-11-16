Киев
О товаре
Цены
Кардиоклин (Cardioclean)
Кардиоклин (Cardioclean)
Львив
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 45 аптеках в Львив
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
462,04
Экономия при брони:
-19,85 грн
442,19
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
327,70
Экономия при брони:
-34,95 грн
292,75
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
463,20
Экономия при брони:
-24,30 грн
438,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
492,10
Экономия при брони:
-53,20 грн
438,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
328,23
Экономия при брони:
-35,48 грн
292,75
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
328,23
Экономия при брони:
-35,48 грн
292,75
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
491,30
Экономия при брони:
-52,40 грн
438,90
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
403,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
491,30
Экономия при брони:
-52,40 грн
438,90
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
492,10
Экономия при брони:
-53,20 грн
438,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
491,30
Экономия при брони:
-52,40 грн
438,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
491,30
Экономия при брони:
-52,40 грн
438,90
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
163,87
Экономия при брони:
-17,72 грн
146,15
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
492,10
Экономия при брони:
-53,20 грн
438,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
492,10
Экономия при брони:
-53,20 грн
438,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
492,10
Экономия при брони:
-53,20 грн
438,90
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
466,92
Экономия при брони:
-14,01 грн
452,91
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
260,69
Экономия при брони:
-15,36 грн
245,34
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
2.9 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
149,26
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 8
3.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
403,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню