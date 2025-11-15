Киев
О товаре
Цены
Кардиоклин (Cardioclean)
Кардиоклин (Cardioclean)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 52 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
403,43
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
388,78
Экономия при брони:
-16,66 грн
372,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
130,90
Экономия при брони:
-6,77 грн
124,13
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
397,75
Экономия при брони:
-24,96 грн
372,79
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
491,50
Экономия при брони:
-63,80 грн
427,70
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16-А
2.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
422,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
388,81
Экономия при брони:
-16,25 грн
372,56
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
4.2 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
422,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
389,22
Экономия при брони:
-16,41 грн
372,81
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
4.9 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
263,23
Экономия при брони:
-14,97 грн
248,26
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
463,20
Экономия при брони:
-35,50 грн
427,70
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 12
5.2 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
403,43
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
479,40
Экономия при брони:
-4,80 грн
474,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 3
5.9 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
491,50
Экономия при брони:
-63,80 грн
427,70
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 8
5.9 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
381,06
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, просп. Воскресенский, 15
6.1 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
388,96
Экономия при брони:
-16,81 грн
372,15
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Васильковская, 5/7
6.2 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
381,06
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
463,20
Экономия при брони:
-35,50 грн
427,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
6.4 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
491,50
Экономия при брони:
-4,90 грн
486,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
6.5 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
444,66
Экономия при брони:
-14,62 грн
430,04
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню