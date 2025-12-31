Киев
Кардиоклин (Cardioclean)
Кардиоклин (Cardioclean)
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
515,95
Экономия при брони:
-19,88 грн
496,07
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
479,30
Экономия при брони:
-32,30 грн
447,00
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
440,10
Экономия при брони:
-86,30 грн
353,80
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
494,50
грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 136-К
6.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
499,20
Экономия при брони:
-83,10 грн
416,10
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
498,00
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
480,70
Экономия при брони:
-33,70 грн
447,00
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
220,49
Экономия при брони:
-43,24 грн
177,25
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
8.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
480,90
Экономия при брони:
-33,90 грн
447,00
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
334,96
Экономия при брони:
-20,24 грн
314,72
грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
440,10
Экономия при брони:
-86,30 грн
353,80
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Драгомировская, 2
8.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
481,20
Экономия при брони:
-25,20 грн
456,00
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
427,70
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
9.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
523,50
Экономия при брони:
-27,05 грн
496,45
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, просп. Александровский, 87
10.4 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
386,64
Экономия при брони:
-14,03 грн
372,61
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-А
12.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
254,13
Экономия при брони:
-14,73 грн
239,41
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
131,23
Экономия при брони:
-6,88 грн
124,35
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35-В
14.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
498,62
Экономия при брони:
-19,83 грн
478,79
грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Астарта
Открыто
Закроется через 34 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
4.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
