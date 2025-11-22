Киев
Кардиоклин (Cardioclean)
Кардиоклин (Cardioclean)
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Днепр
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
377,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
266,08
Экономия при брони:
-17,80 грн
248,28
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
457,58
Экономия при брони:
-25,04 грн
432,54
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
446,77
Экономия при брони:
-13,69 грн
433,08
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
150,42
Экономия при брони:
-6,23 грн
144,19
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
480,70
Экономия при брони:
-53,80 грн
426,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
366,34
Экономия при брони:
-21,22 грн
345,12
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
490,90
Экономия при брони:
-64,00 грн
426,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
479,40
Экономия при брони:
-52,50 грн
426,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
461,94
Экономия при брони:
-28,93 грн
433,01
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
404,42
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
435,79
Экономия при брони:
-21,34 грн
414,45
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
80,16
Экономия при брони:
-8,87 грн
71,29
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
486,54
Экономия при брони:
-26,06 грн
460,48
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
6.7 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
133,89
Экономия при брони:
-7,40 грн
126,49
грн
Забронировать
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ломаная, 2
6.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
213,75
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
393,94
Экономия при брони:
-21,15 грн
372,79
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
7.2 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
326,75
Экономия при брони:
-20,77 грн
305,98
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
7.3 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
445,92
Экономия при брони:
-18,22 грн
427,70
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Кардиоклин капсула №60
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
281,19
грн
Забронировать
