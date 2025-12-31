Киев
Канефофит ультра (Kanefofit ultra)
Винница
(адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Винница
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 14:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 03.01 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Защитников Неба, 19/48
0.3 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 13:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 13:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 13:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 03.01 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 03.01 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 16:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 16:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 03.01 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 03.01 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 03.01 после 12:00
Аптека
Открыто
Закроется в 19:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 03.01 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
3.2 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 03.01 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
КАНЕФОФИТ УЛЬТРА капсулы 350 мг №30
Аптека 283
128,90
грн
Забрать 02.01 после 16:00
