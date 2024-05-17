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АРТИШОК ФОРТЕ капсулы 350 мг, №30 - Львов (196682) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (1)
55,04
Экономия: -3,14 грн
51,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (3)
55,20
Экономия: -2,30 грн
52,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
56,20
Экономия: -3,20 грн
53,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Коломиевский / Васильковская, 17/31-А
Всего: упаковка (1)
73,10
Экономия: -19,00 грн
54,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
61,01
Экономия: -6,69 грн
54,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (2)
53,95
Экономия: -2,95 грн
51,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -9,00 грн
51,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
63,31
Экономия: -7,98 грн
55,33 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (1)
58,04
Экономия: -2,14 грн
55,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -12,00 грн
51,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -12,00 грн
51,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (2)
57,93
Экономия: -4,34 грн
53,59 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -12,00 грн
51,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -12,90 грн
50,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (6)
57,46
Экономия: -3,46 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
56,14
Экономия: -2,14 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
57,82
Экономия: -2,92 грн
54,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
54,06
Экономия: -3,36 грн
50,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
55,19
Экономия: -2,89 грн
52,30 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
70,00 грн