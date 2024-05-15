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АРТИШОК ФОРТЕ капсулы 350 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (196682) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (2)
57,93
Экономия: -4,34 грн
53,59 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -11,10 грн
51,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -11,10 грн
51,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -12,30 грн
50,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -13,20 грн
49,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
57,79
Экономия: -2,79 грн
55,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (7)
57,24
Экономия: -3,24 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
57,15
Экономия: -3,15 грн
54,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -8,10 грн
51,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
55,89
Экономия: -3,59 грн
52,30 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (1)
57,78
Экономия: -1,88 грн
55,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
57,35
Экономия: -7,28 грн
50,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (2)
53,46
Экономия: -2,46 грн
51,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
63,31
Экономия: -7,98 грн
55,33 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Коломиевский / Васильковская, 17/31-А
Всего: упаковка (1)
73,10
Экономия: -19,00 грн
54,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
61,19
Экономия: -6,88 грн
54,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
56,37
Экономия: -3,37 грн
53,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (3)
54,56
Экономия: -1,66 грн
52,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (1)
54,38
Экономия: -2,48 грн
51,90 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (5)
56,00 грн