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АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, №120 - Харьков (464838) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
476,36
Экономия: -52,55 грн
423,81 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
433,01
Экономия: -42,09 грн
390,92 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
435,21 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
407,59 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
399,42 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
405,39 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
431,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
436,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
475,15
Экономия: -53,56 грн
421,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
431,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
394,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (8)
394,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
395,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
396,95 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
413,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
480,76
Экономия: -82,67 грн
398,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
431,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (4)
396,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
458,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
445,92
Экономия: -47,15 грн
398,77 грн