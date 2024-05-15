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АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, №120 - Днепр (Днепропетровск) (464838) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
492,86
Экономия: -69,69 грн
423,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
470,37
Экономия: -56,52 грн
413,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
494,30
Экономия: -71,23 грн
423,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
516,57
Экономия: -94,04 грн
422,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
492,91
Экономия: -70,00 грн
422,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
377,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
491,02
Экономия: -68,11 грн
422,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
454,94
Экономия: -54,04 грн
400,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
475,16
Экономия: -51,71 грн
423,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
479,92
Экономия: -56,79 грн
423,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
431,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
431,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
489,90
Экономия: -66,83 грн
423,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
467,90
Экономия: -44,20 грн
423,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
431,10 грн