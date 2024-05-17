Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАЛФАВИТ® КЛАССИКЦены в аптеках

АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, №60 - Львов (464833) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
274,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
274,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
274,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
240,24 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
337,99
Экономия: -79,70 грн
258,29 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
274,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
274,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
274,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
290,99
Экономия: -32,70 грн
258,29 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
274,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
274,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
316,99
Экономия: -58,70 грн
258,29 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
337,99
Экономия: -79,70 грн
258,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
241,80
Экономия: -10,81 грн
230,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
274,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
397,99
Экономия: -139,70 грн
258,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
274,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
274,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
274,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
327,99
Экономия: -69,70 грн
258,29 грн