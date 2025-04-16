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Кальций + витамин Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Кальций + витамин Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Николаев
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
39,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
75.5 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
76.0 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
97.5 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
43,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
98.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
47,50
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
98.5 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
47,50
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
98.5 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
98.6 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
47,50
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
43,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
98.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
99.0 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
99.0 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 98
99.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
99.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
99.7 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,80
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
107.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,30
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
107.6 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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