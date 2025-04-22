Кальций + витамин Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
57,10
Экономия при брони: -14,74 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
46,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
46,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
9.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
58,20
Экономия при брони: -15,08 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
10.7 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
50,35
Экономия при брони: -1,51 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
50,35
Экономия при брони: -1,51 грн
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
В городах рядом
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
198.8 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Народная аптека
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
246.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
45,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
249.6 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
249.7 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Аптека
Саврань, ул. Мира, 68
259.7 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм