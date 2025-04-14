Кальций + витамин Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
1.1 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Класна аптека
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Аптека
Закрыто
Открывается через 45 мин
Харьков, ул. Каденюка, 23
7.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается через 45 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается через 45 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается через 45 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается через 45 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
193.8 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 45 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
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Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
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Экономия при брони: -1,00 грн