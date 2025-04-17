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Кальций + витамин Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Кальций + витамин Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
50,35
Экономия при брони:
-1,51 грн
48,84
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
57,60
Экономия при брони:
-14,48 грн
43,12
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
46,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
126.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,90
Экономия при брони:
-14,73 грн
42,17
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
50,35
Экономия при брони:
-1,51 грн
48,84
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
57,10
Экономия при брони:
-14,74 грн
42,36
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
42,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
46,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
46,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-А
131.6 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
47,80
Экономия при брони:
-4,80 грн
43,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
131.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
41,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
55,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
259.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
40,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
320.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
43,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
330.2 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
41,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
56,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
46,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
339.9 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
45,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
340.5 км
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН Д3 таблетки 0.5 г №100
Элит-фарм
45,00
грн
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