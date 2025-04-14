Белая глина каолин пищевой (White clay food kaolin)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
1.1 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
1.7 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Юбилейный, 5-А
4.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
12.1 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
61,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
195.5 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
61,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
203.0 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
204.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
63,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
251.4 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
252.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
252.5 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
63,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
61,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
252.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
253.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
254.0 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
256.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
257.5 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
65,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
61,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
270.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ"® №28 "БЕЛАЯ ГЛИНА (КАОЛИН ПИЩЕВОЙ)" порошок 50 г №1
Компания "Дана, Я"
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн