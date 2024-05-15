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АЦЕРОЛА С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ ВИТАВИТ таблетки 1 г блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (745221) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
78,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Сахновщина, ул. Южно-Вокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
78,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (4)
78,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
78,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
78,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
78,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
78,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
78,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 37-А
Всего: упаковка (3)
79,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Гагарина Юрия, 29/9
Всего: упаковка (3)
79,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (2)
79,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
78,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
73,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (4)
78,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Макеевская, 7
Всего: упаковка (3)
60,84 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -19,39 грн
60,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
78,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
78,44 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом