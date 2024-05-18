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АЦЕРОЛА ВИТАВИТ таблетки 1000 мг банка, №30 - Запорожье (713095) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
153,47
Экономия: -5,80 грн
147,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (2)
180,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Сахновщина, ул. Южно-Вокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
189,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (3)
187,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
187,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
188,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
189,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
Всего: упаковка (3)
149,64
Экономия: -8,80 грн
140,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
157,17
Экономия: -9,11 грн
148,06 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (2)
190,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
157,09
Экономия: -12,36 грн
144,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (2)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
192,10
Экономия: -46,65 грн
145,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
192,10
Экономия: -46,65 грн
145,45 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
192,15
Экономия: -5,76 грн
186,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
176,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
150,94
Экономия: -5,49 грн
145,45 грн