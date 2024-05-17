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Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30 - Одесса (300094) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 315 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (4)
197,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
273,40
Экономия: -84,60 грн
188,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
223,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
202,00
Экономия: -5,88 грн
196,12 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
218,90 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
237,58 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
231,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
231,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
220,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (4)
214,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
233,19
Экономия: -44,32 грн
188,87 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
228,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
197,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
216,66
Экономия: -27,79 грн
188,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
242,99
Экономия: -53,28 грн
189,71 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
231,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (3)
209,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
197,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
216,60 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
241,71
Экономия: -0,01 грн
241,70 грн