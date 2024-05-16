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Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30 - Харьков (300094) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 419 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
211,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
185,92 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (16), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
219,44
Экономия: -30,45 грн
188,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
214,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
210,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
210,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
219,83
Экономия: -31,00 грн
188,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
209,37 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
210,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -85,20 грн
188,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
214,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
219,99
Экономия: -30,28 грн
189,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
213,39 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
197,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
216,98
Экономия: -20,69 грн
196,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
209,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
197,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
213,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
201,93 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
203,19 грн