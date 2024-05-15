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Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30 - Днепр (Днепропетровск) (300094) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 304 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (14), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
229,12
Экономия: -39,55 грн
189,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (13), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
218,63
Экономия: -29,06 грн
189,57 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
228,70
Экономия: -22,50 грн
206,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
273,60
Экономия: -84,80 грн
188,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
228,14
Экономия: -22,83 грн
205,31 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
228,70
Экономия: -22,50 грн
206,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
210,18 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
216,99
Экономия: -27,28 грн
189,71 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
273,40
Экономия: -67,20 грн
206,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
229,30
Экономия: -23,10 грн
206,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -67,80 грн
206,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
268,40
Экономия: -62,20 грн
206,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
217,98
Экономия: -29,73 грн
188,25 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
267,80
Экономия: -61,60 грн
206,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
197,24 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
220,88
Экономия: -31,92 грн
188,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
236,62
Экономия: -47,62 грн
189,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
208,99
Экономия: -19,28 грн
189,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
225,26
Экономия: -37,20 грн
188,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
185,93 грн