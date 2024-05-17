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Артрокомплекс капсулы 0,5 г, №60 - Львов (166843) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
145,99
Экономия: -18,45 грн
127,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
137,99
Экономия: -10,45 грн
127,54 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -19,96 грн
127,54 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Львовская, 83/97
Всего: упаковка (1)
161,40
Экономия: -18,50 грн
142,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Демидовка, ул. Мира, 46
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Смыга, ул. Дружбы, 11/15
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 7
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
136,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, пл. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
136,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 100
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 31
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Костельная, 32
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Хмельницкого Богдана, 7
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Гончара, 44
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Магеля Виталия, 15
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Ровенская, 2
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Вербовая, 18-Г
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 332
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
136,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 1-Е
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
136,30 грн